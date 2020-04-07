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Объявлен главный бой UFC 249. Шоу пройдет на острове

Единоборства
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Дана Уайт нашел способ, как обмануть пандемию коронавируса.

Объявлен главный бой UFC 249. Шоу пройдет на острове
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Вместо чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 18 апреля с Тони Фергюсоном подерется Джастин Гэтжи, а на кону будет стоять титул временного чемпиона мира.

STRAP IN. ???? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

UFC 249 пройдет на частном острове, местонахождение которого на данный момент не разглашается. Дана Уайт забронировал локацию на два месяца.

"Мы собираемся устраивать там бои каждую неделю. Сейчас мы внедряем всю необходимую инфраструктуру для организации поединков", - цитирует босса UFC TMZ Sports.

На разогреве у Фергюсона и Гэтжи выступят Джессика Андраде и Роуз Намаюнас.

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В статье: Дана Уайт UFC Тони Фергюсон
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