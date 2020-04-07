Объявлен главный бой UFC 249. Шоу пройдет на острове

Вместо чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 18 апреля с Тони Фергюсоном подерется Джастин Гэтжи, а на кону будет стоять титул временного чемпиона мира.

UFC 249 пройдет на частном острове, местонахождение которого на данный момент не разглашается. Дана Уайт забронировал локацию на два месяца.

"Мы собираемся устраивать там бои каждую неделю. Сейчас мы внедряем всю необходимую инфраструктуру для организации поединков", - цитирует босса UFC TMZ Sports.

На разогреве у Фергюсона и Гэтжи выступят Джессика Андраде и Роуз Намаюнас.