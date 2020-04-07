Медики призывают отменить UFC-249

Пока весь мир спорта ушел на карантин из-за COVID-19, в UFC на 18 апреля готовят новое шоу, главным событием которого станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Американская ассоциация врачей профессиональных боев (AAPRP) настаивает на том, что в нынешних условиях проводить спортивные мероприятия категорически нельзя.

"Рекомендуем отложить все спортивные единоборства до дальнейшего уведомления. Это включает в себя любые мероприятия, независимо от количества людей.

Любой вид боевых единоборств, который проходит во время глобальной пандемии, подвергает спортсменов, официальных лиц заражению и передачи COVID-19", - говорится в заявлении организации.

Отметим, что UFC 249 состоится на острове, местоположение которого на данный момент неизвестно. Там же Дана Уайт планирует проводить бои до завершения пандемии.