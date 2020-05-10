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Фергюсона доставили в больницу после поражения от Гейджи

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Фергюсона доставили в больницу после поражения от Гейджи
UA-Футбол
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Бойца UFC Тони Фергюсона (25-4) после поражения от Джастина Гейджи (22-4) на вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) доставили в больницу.

Об этом сообщает журналист Дэнни Сегура, ссылаясь на слова Даны Уайта. Также в больницу отправился еще один боец Нико Прайс.

Напомним, что Джастин Гейджи победил техническим нокаутом в 5 раунде Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

Результаты других поединков вечера вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Тони Фергюсон
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