Фергюсона доставили в больницу после поражения от Гейджи

Бойца UFC Тони Фергюсона (25-4) после поражения от Джастина Гейджи (22-4) на вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) доставили в больницу.

Об этом сообщает журналист Дэнни Сегура, ссылаясь на слова Даны Уайта. Также в больницу отправился еще один боец Нико Прайс.

Напомним, что Джастин Гейджи победил техническим нокаутом в 5 раунде Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

Результаты других поединков вечера вы можете посмотреть здесь.