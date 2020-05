UFC 249. У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости

Накануне Тони Фергюсон в главном бою UFC 249 за титул временного чемпиона в легком весе техническим нокаутом в пятом раунде уступил Джастину Гэтжи. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.

После боя Фергюсона госпитализировали в больницу Джексонвилля, а теперь стало известно, что у звездного бойца перелом орбитальной кости. Об этом, ссылаясь на босса UFC Дану Уайта, сообщает Yahoo! Sports.

Сейчас состояние Фергюсона стабильное. На своей странице в Твиттере звезда UFC опубликовал видео, на котором он танцует в больничной палате.

“Recovery????Dayze” ????‍♂️ When You’re About To Get Discharged From The Hospital #LetMeOut ???????????? # MothersDayVibes Post-Fight #ufc249 ???????????????????? @ufc pic.twitter.com/KD21W1VlXL