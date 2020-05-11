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UFC 249. У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости

Единоборства
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Последствия поражения от Джастина Гэтжи.

UFC 249. У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости
Новина українською

Накануне Тони Фергюсон в главном бою UFC 249 за титул временного чемпиона в легком весе техническим нокаутом в пятом раунде уступил Джастину Гэтжи. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.

После боя Фергюсона госпитализировали в больницу Джексонвилля, а теперь стало известно, что у звездного бойца перелом орбитальной кости. Об этом, ссылаясь на босса UFC Дану Уайта, сообщает Yahoo! Sports.

Сейчас состояние Фергюсона стабильное. На своей странице в Твиттере звезда UFC опубликовал видео, на котором он танцует в больничной палате.

Отметим, что в бою с Джастином Гэтжи Тони Фергюсон пропустил в голову 100 силовых ударов.

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В статье: UFC Тони Фергюсон Джастин Гэтжи
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