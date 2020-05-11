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Борец Грицай: Понимаю, что вероятность боя с Усиком мизерная

Единоборства
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Богдан Грицай подтвердил готовность драться с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Борец Грицай: Понимаю, что вероятность боя с Усиком мизерная
Новина українською

Грицай вызвал Усика на бой по правилам ММА после серии неоднозначных высказываний экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе о политике, религии и пандемии коронавируса.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо.

Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает.

Понимаю ли я, что вероятность принятия вызова мизерная? Да. Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас, как ее граждан", - сказал Грицай.

Александр Усик на заявления Богдана Грицая реагировать не спешит.

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В статье: Александр Усик Богдан Грицай
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