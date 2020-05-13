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Макгрегор хочет провести титульный бой в лёгком весе
Он, скорее всего, состоится в июле
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается драться за титул в лёгком весе в июле.
"Буду в восторге от проведения титульного поединка в лёгком весе в июле", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Спустя некоторое время он опубликовал ещё одну запись:
"Увидимся в июле", — написал Конор, добавив к записи изображения ирландского и американского флагов.
Таким образом, Макгрегор, вероятно, намекнул, что проведёт бой с Джастином Гэтжи.
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