Макгрегор хочет провести титульный бой в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается драться за титул в лёгком весе в июле.

"Буду в восторге от проведения титульного поединка в лёгком весе в июле", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Спустя некоторое время он опубликовал ещё одну запись:

"Увидимся в июле", — написал Конор, добавив к записи изображения ирландского и американского флагов.

Таким образом, Макгрегор, вероятно, намекнул, что проведёт бой с Джастином Гэтжи.