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Названы возможные даты боя Уайт - Поветкин

Единоборства
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Все они рассчитаны на август

Названы возможные даты боя Уайт - Поветкин
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Супертяжеловесы Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) могут провести поединок 8-го или 15-го августа на шоу Matchroom Boxing в Манчестере, сообщает boxingscene.com.

Также в рамках турнира состоится бой Кэти Тейлор и Аманды Серрано. Шоу станет закрытым для болельщиков.

Ранее эти поединки были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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