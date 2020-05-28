Единоборства
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Названы возможные даты боя Уайт - Поветкин
Все они рассчитаны на август
Супертяжеловесы Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) могут провести поединок 8-го или 15-го августа на шоу Matchroom Boxing в Манчестере, сообщает boxingscene.com.
Также в рамках турнира состоится бой Кэти Тейлор и Аманды Серрано. Шоу станет закрытым для болельщиков.
Ранее эти поединки были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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