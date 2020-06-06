  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Дарья Билодид: Эх, как же мне не хватает соревнований, я соскучилась по мандражу перед схватками и бешеным желанием взять золото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Билодид: Эх, как же мне не хватает соревнований, я соскучилась по мандражу перед схватками и бешеным желанием взять золото

Единоборства
(1 голосов)

Дзюдоистка хочет снова бороться

Дарья Билодид: Эх, как же мне не хватает соревнований, я соскучилась по мандражу перед схватками и бешеным желанием взять золото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид рассказала, что соскучилась за соревнованиями и хочет снова приступить к предматчевым тренировкам. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Эх, как же не хватает соревнований ... Я соскучилась по мандражу перед схватками, безумному желанию взять золото, громко кричащими трибунами и фанатами, которые всегда проявляют свою поддержку и заряжают энергией.

Для меня соревнования, это целое событие и праздник, к которому готовиться нужно не только физически, но и психологически. И который оставляет в памяти самые яркие эмоции!

Для многих спортсменов это большой стресс и они чувствуют огромный дискомфорт во время соревнований. Но, ведь разве не круто учиться справляться со своими страхами и неуверенностью и научиться ими управлять? Это огромная и плодотворная работа, но она того стоит".

Дарья Билодид: Эх, как же мне не хватает соревнований, я соскучилась по мандражу перед схватками и бешеным желанием взять золото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Билодид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...