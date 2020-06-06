Дарья Билодид: Эх, как же мне не хватает соревнований, я соскучилась по мандражу перед схватками и бешеным желанием взять золото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид рассказала, что соскучилась за соревнованиями и хочет снова приступить к предматчевым тренировкам. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Эх, как же не хватает соревнований ... Я соскучилась по мандражу перед схватками, безумному желанию взять золото, громко кричащими трибунами и фанатами, которые всегда проявляют свою поддержку и заряжают энергией.

Для меня соревнования, это целое событие и праздник, к которому готовиться нужно не только физически, но и психологически. И который оставляет в памяти самые яркие эмоции!

Для многих спортсменов это большой стресс и они чувствуют огромный дискомфорт во время соревнований. Но, ведь разве не круто учиться справляться со своими страхами и неуверенностью и научиться ими управлять? Это огромная и плодотворная работа, но она того стоит".

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса.