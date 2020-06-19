Украинец выступит на "Бойцовском острове" UFC

UFC представил список боев четырех турниров на «Бойцовском острове». Всего с 11 по 25 июля пройдут 47 поединков.

Бой Доскальчука против россиянина Тагира Уланбекова (11-1) состоится на UFC Fight Night 18 июля.

Бой на «Бойцовском острове» станет для Доскальчука первым в UFC. Ранее украинец был чемпионом М-1 в наилегчайшем весе.

Полный список боев «Бойцовского острова» доступен по следующей ссылке.