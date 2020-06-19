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Украинец выступит на "Бойцовском острове" UFC

Единоборства
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Александр Доскальчук (10-1) подерется в Абу-Даби.

Украинец выступит на "Бойцовском острове" UFC
Новина українською

UFC представил список боев четырех турниров на «Бойцовском острове». Всего с 11 по 25 июля пройдут 47 поединков.

Бой Доскальчука против россиянина Тагира Уланбекова (11-1) состоится на UFC Fight Night 18 июля.

Бой на «Бойцовском острове» станет для Доскальчука первым в UFC. Ранее украинец был чемпионом М-1 в наилегчайшем весе.

Полный список боев «Бойцовского острова» доступен по следующей ссылке.

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В статье: UFC Александр Доскальчук
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