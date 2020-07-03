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Озвучены причины смерти отца Нурмагомедова

Единоборства
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Знаменитый тренер скончался несколько часов назад.

Озвучены причины смерти отца Нурмагомедова
Новина українською

Как известно, Абдулманап Нурмагомедов в начале мая подхватил коронавирус и был перевезен в один из военных госпиталей Москвы. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер сегодня днем.

Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной смерти Нурмагомедова-старшего стал сепсис и кровоизлияние в мозг.

Также известно, что Абдулманап во время лечения испытывал проблемы с сердцем и перенес инсульт.

Хабиб Нурмагомедов 19 сентября на UFC 253 в Абу-Даби должен провести очередную защиту титула UFC в легком весе, а его соперником станет Джастин Гэтжи.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов
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