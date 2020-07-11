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Немного экстрима, водного и не только: Дарья Билодид весело проводит время на природе. Фото
Чемпионка развлекается
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид развлекается на природе. Так, наша спортсменка решила заняться водным экстримом. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Прокатилась с ветерком, кайф"
Напомним, что ранее Билодид показала своего домашнего любимца.
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