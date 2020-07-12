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UFC 249. Ян нокаутировал Альдо и стал новым чемпионом мира в легчайшем весе

Единоборства
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UFC 249. Ян нокаутировал Альдо и стал новым чемпионом мира в легчайшем весе
UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 249 состоялся поединок за звание чемпиона мира в легчайшем весе между россиянином Петром Яном (15-1) и бразильцем Жозе Альдо (28-7).

Поединок бразилец начал более активно, но начиная со второго раунда преимущество его оппонента становилась все ощутимее. В пятом раунде Альдо после серии ударов оказался на полу, где в партере россиянин его и добил.

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В статье: "Металлург" З U-19 UFC
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