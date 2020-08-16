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Стипе Миочич: Честно говоря, Даниэль чертовски хороший боец, я желаю ему только самого лучшего

Единоборства
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Стипе Миочич: Честно говоря, Даниэль чертовски хороший боец, я желаю ему только самого лучшего
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-3) после победы над претендентом на титул Даниэлем Кормье (22-3) рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Честно говоря, Даниэль чертовски хороший боец. Я желаю ему только самого лучшего. Он потрясающий чемпион. Он крутой парень.

Теперь я буду просто наслаждаться жизнью. Мне надо восстановиться, а потом мы что-нибудь придумаем" - сказал он.

Напомним, что Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры.

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В статье: Даниэль Кормье Стипе Миочич
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