Стипе Миочич: Честно говоря, Даниэль чертовски хороший боец, я желаю ему только самого лучшего

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-3) после победы над претендентом на титул Даниэлем Кормье (22-3) рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Честно говоря, Даниэль чертовски хороший боец. Я желаю ему только самого лучшего. Он потрясающий чемпион. Он крутой парень.

Теперь я буду просто наслаждаться жизнью. Мне надо восстановиться, а потом мы что-нибудь придумаем" - сказал он.