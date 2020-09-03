Украинского бойца UFC отстранили на 14 месяцев

Александр Доскальчук (10-1) получил 14-месячную дисквалификацию после положительной допинг-пробы на метаболиты местеролона, сообщает официальный сайт UFC USADA.

Доскальчук провалил допинг-тест 6 июня. Таким образом, возобновить карьеру украинец сможет не ранее 6 августа 2021 года.

Доскальчук согласился со сроками дисквалификации и не будет требовать вскрытия пробы «Б».

Александр Доскальчук 18 июля на UFC Fight Island должен был провести бой против канадца Малкольма Гордона (12-3), однако снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.