Ковингтон одолел Вудли техническим нокаутом на вечере UFC 178

В рамках вечера UFC Fight Night 178 состоялся поединок между бойцами полусреднего веса Колби Ковингтоном (16-2) и Тайроном Вудли (19-6-1).

Доминируя в течение всего поединка, попадая в соперника джебами и проводя хайкикы и тейкдауны, Ковингтон завершил бой в 5 раунде. Во время попытки провести прием гильотины, у соперника произошла травма ребра и он начал кричать от боли. Рефери без раздумий остановил бой. Победа ТКО для Колби.

"I want my belt back! Where's my f---kin' belt? Where you at, Usman? Where you at, Street Judas?"@ColbyCovMMA wants the smoke ???? #UFCVegas11 pic.twitter.com/k7dOSJLOhv