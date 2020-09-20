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Ковингтон одолел Вудли техническим нокаутом на вечере UFC 178

Единоборства
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Все завершилось травмой

Ковингтон одолел Вудли техническим нокаутом на вечере UFC 178
UA-Футбол
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В рамках вечера UFC Fight Night 178 состоялся поединок между бойцами полусреднего веса Колби Ковингтоном (16-2) и Тайроном Вудли (19-6-1).

Доминируя в течение всего поединка, попадая в соперника джебами и проводя хайкикы и тейкдауны, Ковингтон завершил бой в 5 раунде. Во время попытки провести прием гильотины, у соперника произошла травма ребра и он начал кричать от боли. Рефери без раздумий остановил бой. Победа ТКО для Колби.

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В статье: UFC Колби Ковингтон
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