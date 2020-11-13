Единоборства
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Коленом в голову с разбега: сумасшедший нокаут на Bellator 252. ВИДЕО
Так и убить можно
Украшением турнира Bellator 252 стала развязка боя между Романом Фаральдо и Пэтом Кейси в полусреднем весе. Во втором раунде Фаральдо уложил «спать» Кейси невероятным по силе ударом колена в голову.
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