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Российские бойцы устроили массовую драку на турнире в Москве
Или это был наигранный спектакль?
ММА-бойцы из России Владимир Минеев (14-1-1) и Магомед Исмаилов (17-2-1) повеселили публику на AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве.
После одного из боев Минеев вышел в клетку и с микрофоном обратился к Исмаилову с вопросом о реванше, а когда у бойцов завязался диалог, то Владимир ударил оппонента микрофоном по голове. После этого между бойцами мгновенно началась драка, к которой присоединились все желающие.
Минеев и Исмаилов дрались два года назад на Fight Nights Global 90 – зрелищный бой завершился спорной ничьей, с которой не согласилась ни одна из сторон.
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