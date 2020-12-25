Российские бойцы устроили массовую драку на турнире в Москве

ММА-бойцы из России Владимир Минеев (14-1-1) и Магомед Исмаилов (17-2-1) повеселили публику на AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

После одного из боев Минеев вышел в клетку и с микрофоном обратился к Исмаилову с вопросом о реванше, а когда у бойцов завязался диалог, то Владимир ударил оппонента микрофоном по голове. После этого между бойцами мгновенно началась драка, к которой присоединились все желающие.

Минеев и Исмаилов дрались два года назад на Fight Nights Global 90 – зрелищный бой завершился спорной ничьей, с которой не согласилась ни одна из сторон.