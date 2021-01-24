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Конор о высказываниях Хабиба: Моя команда - это команда с самого первого дня

Единоборства
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Комментарий ирландца

Конор о высказываниях Хабиба: Моя команда - это команда с самого первого дня
UA-Футбол
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Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-5) после поражения от американца Дастина Порье (27-6) прокомментировал резкое высказывание Хабиба Нурмагомедова (29-0) в свой адрес. Его суть вало цитирует BT Sport:

Видео нокаута

Комментарий Порье

"Моя команда - это команда с самого первого дня. Я ничего не менял в ней. Что есть то есть. Уважай спортсменов. Это, безусловно, характер человека, который скрывается за маской. Как бы то ни было, что он собирается делать? Он хочет вернуться или нет?

В начале боя против Дастина я выступал уверенно. Говорю же, бои разные, все зависит от стиля бойца. Так и с Дастином. Он очень выносливый боец, у него есть этот лоукик в арсенале.

Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов вернуться, пусть делает это, я готов с ним подраться" - сказал он.

Напомним, что ранее Нурмагомедов прямо намекнул, что не вернется в UFC.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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