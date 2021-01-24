Хабиб продолжает издеваться над Конором: Утром всех разбудил, а сам лег спать. Фото

Хабиб Нурмагомедов продолжает издевательства над ирландцем Конором МакГрегором (22-5) после его поражения от Дастина Порье (27-6). Очередной подкол россияни разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Нурмагомедов уже критиковал Конора за поражение, а Макгрегор на это дал свой ответ.