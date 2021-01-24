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Хабиб продолжает издеваться над Конором: Утром всех разбудил, а сам лег спать. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Это перерастает в конфликт

Хабиб продолжает издеваться над Конором: Утром всех разбудил, а сам лег спать. Фото
UA-Футбол
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Хабиб Нурмагомедов продолжает издевательства над ирландцем Конором МакГрегором (22-5) после его поражения от Дастина Порье (27-6). Очередной подкол россияни разместил на своей официальной странице в Instagram.

Хабиб продолжает издеваться над Конором: Утром всех разбудил, а сам лег спать. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Нурмагомедов уже критиковал Конора за поражение, а Макгрегор на это дал свой ответ.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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