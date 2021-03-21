Хабиб Нурмагомедов: Очень трудно уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил свое решение о завершении спортивной карьеры. Его слова цитирует ESPN:

"Очень трудно уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, и у тебя много денег. В этом плане трудно сказать "нет". Очень трудно. Возможно, люди меня никогда не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Это мое видение того, что происходит. Я чувствовал, что должен был остановиться. Что я должен был делать?

Я показал в этом спорте, кто я есть. Я стал лучше, я стал чемпионом мира, я лучший боец ​​мира независимо от весовой категории.

Я защитил свой титул три раза, я победил в крупнейшем поединка в истории UFC. Что еще? Только деньги. Только денежные бои, но мне не нужны денежные бои. Мне больше нечего доказывать людям, показывать людям, кто я есть. Я добился всего в этом спорте, чувствую, что больше мне здесь нечего делать" - сказал он.