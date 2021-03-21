Дарья Билодид поддержала инициативу Спорт без границ. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выступила с поддержкой инициативы #Спорт_без_границ. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Поддерживаю инициативу #Спорт_без_границ в Международный день людей с синдромом Дауна"