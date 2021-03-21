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Дарья Билодид поддержала инициативу Спорт без границ. Фото
Достойный поступок
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выступила с поддержкой инициативы #Спорт_без_границ. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Поддерживаю инициативу #Спорт_без_границ в Международный день людей с синдромом Дауна"
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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