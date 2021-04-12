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Сехудо объявил о поединке с Мейвезером
Генри написал соответствующий пост в Твиттере
https://fightnews.info/
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
"Это случится. Тройной чемпион встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр", — написал Сехудо.
Сехудо последний раз выступал в мае 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Круса. Флойд Мейвезер последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года.
It’s going down! The Triple C Vs The Olympic bronze medalist @floydmayweather #staytune pic.twitter.com/hq39KApGeR— Henry Cejudo (@HenryCejudo) April 9, 2021
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