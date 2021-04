Сехудо объявил о поединке с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

"Это случится. Тройной чемпион встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр", — написал Сехудо.

Сехудо последний раз выступал в мае 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Круса. Флойд Мейвезер последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года.

It’s going down! The Triple C Vs The Olympic bronze medalist @floydmayweather #staytune pic.twitter.com/hq39KApGeR