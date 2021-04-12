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Сехудо объявил о поединке с Мейвезером

Единоборства
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Генри написал соответствующий пост в Твиттере

Сехудо объявил о поединке с Мейвезером

https://fightnews.info/

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

"Это случится. Тройной чемпион встретится с бронзовым призёром Олимпийских игр", — написал Сехудо.

Сехудо последний раз выступал в мае 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Круса. Флойд Мейвезер последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года.

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В статье: Флойд Мейвезер Генри Сехудо
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