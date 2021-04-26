Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

В Варшаве завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Домой сборная Украины привезла сразу три бронзовые медали, которые позволили занять в общекомандном зачете четвертое место. Таким образом, европейское первенство для Федерации греко-римской борьбы Украины, генеральным партнером которой является Parimatch, прошло весьма результативно.

Первую медаль добыл Олимпийский призер Жан Беленюк, а после него этот результат повторили Виктор Петрик и Максим Евтушенко. Беленюк выиграл бронзу в весовой категории 87 кг. Перед этим Жан в четвертьфинале уступил Датунашвили, но так как серб прошел в финал, украинец получил шанс продолжить борьбу. Он победил хорвата Вьекослава Лубурича и немца Дениса Кудлу. Победа над последним и принесла Беленюку бронзу.

«Очень тяжелый чемпионат Европы - как физически, так и эмоционально. Но и крайне полезный, он закончился для меня бронзовой медалью. Чемпионат обнажил все недостатки и проблемные места, над которыми придется кропотливо работать. Это значит, что свою задачу этот турнир для меня полностью отработал», - написал Беленюк в своем Instagram.

Петрик же завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг. В медальной схватке Виктор победил Глеба Макаренко из Беларуси. А Евтушенко в схватке за бронзу (весовая категория 72 кг) победил Романа Покурковски из Польши.

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