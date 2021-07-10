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Конор МакГрегор к Порье: Вечером ты умрешь в этом октагоне

Единоборства
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Очень самонадеянно

Конор МакГрегор к Порье: Вечером ты умрешь в этом октагоне

UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-5) пообещал уничтожить своего соперника, американца Дастина Порье во время их третьей очной встречи. Его слова цитирует BJPenn:

"Скоро этот человек узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить.

Я заставлю этого человека заплатить всей своей жизнью, я серьезно. Вечером ты умрешь в этом октагоне" - сказал ирландец.

Напомним, что поединок Макгрегор - Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля в главном событии вечера UFC 264 на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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