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Конор МакГрегор к Порье: Вечером ты умрешь в этом октагоне
Очень самонадеянно
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) пообещал уничтожить своего соперника, американца Дастина Порье во время их третьей очной встречи. Его слова цитирует BJPenn:
"Скоро этот человек узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить.
Я заставлю этого человека заплатить всей своей жизнью, я серьезно. Вечером ты умрешь в этом октагоне" - сказал ирландец.
Напомним, что поединок Макгрегор - Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля в главном событии вечера UFC 264 на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
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