  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Тренер Порье не исключил ещё одного поединка своего подопечного с Макгрегором
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Порье не исключил ещё одного поединка своего подопечного с Макгрегором

Единоборства
(1 голосов)

В последнем поединке ирландец сломал ногу

Тренер Порье не исключил ещё одного поединка своего подопечного с Макгрегором

Новина українською

Майк Браун, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился мнением об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре, победу над которым на турнире UFC 264 одержал его подопечный, а также высказался о возможности проведения четвёртого поединка между бойцами.

"Не думаю, что нужен четвертый бой между ними, но кто знает, что будет после выздоровления Конора. Посмотрим, как всё сложится. Возможно, ему следовало бы сразиться с кем-то другим и одержать одну или две победы. Тогда он точно сможет вернуться. Ведь Конор многое изменил в этом спорте, очень многое. Он самая большая звезда, которую вообще когда-либо видел спорт. Он буквально притягивает зрителей. Он и впрямь сделал много замечательных вещей, но я думаю, что в плане мастерства, Дастин — отличный боец", — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...