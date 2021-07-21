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Беринчик подерется с Лобовым на голых кулаках в рамках ивента Mahatch во Дворце Спорта

Единоборства
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Беринчик подерется с Лобовым на голых кулаках в рамках ивента Mahatch во Дворце Спорта

Новина українською

24 июля лига кулачных боев Mahatch проведет ивент в киевском Дворце Спорта. В главном поединке вечера между собой сойдуться непобеждённый чемпион мира по боксу Денис Беринчик против "Русского Молота" Артёма Лобова. Противостояние начало зарождаться еще в марте этого года, когда Беринчик после своего боя вышел в футболке "Лобов, давай устроим драку!". ММА-боец принял вызов украинца.

Так же свои бои проведут участники Гран-при, победитель которого уедет на новенькой Toyota Camry. Всего 24 июля любителей смешанных единоборств ждет больше 30 боев. Начало ивента в 10:00, мейн карда - 20:00, а главный бой вечера - 22:00.

Приходи и окунись в атмосферу нокаутов, неожиданных исходов и побед на характере! Открой для себя мир Mahatch!

Купить билеты можно на сайте Esport по специальному промокоду "FIGHTING".

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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