Жан Беленюк написал трогательный пост благодарности своему тренеру. Фото

Золотой призер Олимпиады 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram написал пост благодарности своему тренеру.

"В течение последних лет, каждое мое утро начиналось смской: "Владимирович, что у нас сегодня по плану?"

У меня очень непростой характер и мне крайне важно доверять человеку без условностей! Я моментально чувствую фальшь, хоть жизнь меня и научила скрывать свои чувства и эмоции, улыбаясь в лицо всем обстоятельствам, внутреннее восприятие у меня осталось на том же "чувствительном" уровне!

Мои детские тренеры сделали для меня очень много - познакомили с прекрасным видом спорта, научили азам и на границе "взрослой борьбы", отпустили в свободное плавание, наверное понимая, что именно в нем мне принадлежит пришвартоваться у берега, который бы идеально мне подходил и дал возможность добиться высоких вершин! За что огромное спасибо этим людям - Виталий Александрович и Алексей Игоревич!

Я долго метался, подплывая то к одному, то к другому берегу, ожидая разглядеть в нем свою гавань, но никогда не задерживался надолго! Благо, желающих принять потенциально большой корабль было много, но здесь решение всегда за капитаном корабля.

И вот однажды это случилось! И результат не заставил себя долго ждать!

По дороге, на нашем пути было всякое, но мы все пережили с достоинством и гордо поднятой головой, как моменты мирового триумфа и всеобщего обожания, так и в моменты локальных неудач и различных проблем, человеческой подлости и прочего дерьма! Мы четко понимали - наша задача одна - РАБОТАТЬ, несмотря ни на что и ни на кого! Только этот путь даст шанс утереть нос всем обстоятельствам! А вытирать нос мы умеем и не раз это демонстрировали!

Я желаю всем спортсменам как можно быстрее находить свои пристани, бороздя просторы спортивных океанов, и, несмотря ни на какие штормы, цунами и ураганы, не отказываться от своей мечты, идти к ней и верить, что в один день над вами взойдет солнце и обязательно "обязательно осветит своими золотыми лучами" - написал он.