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Дарья Билодид о бронзе ОИ: Это были слезы разочарования, а не радости
Комментарий украинки
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала свои эмоции от бронзовой медали ОИ 2020 в Токио и рассказала о дальнейших планах. Ее слова цитирует tribuna.com:
- Это были мои первые Игры. Я всю жизнь мечтала о золотой медали. К сожалению, мне не удалось сделать это в этот раз - так сложились обстоятельства, этот год был очень тяжелым для меня.
Могу сказать с уверенностью, что буду делать все возможное, чтобы на следующей Олимпиаде все-таки сделать так, чтобы моя мечта осуществилась.
- Даша, ты так плакала после бронзы. Что это были за слезы?
- Это были слезы разочарования, а не радости. Повторюсь, что я мечтала о золоте - у меня была только такая цель. Когда поняла, что я осталась без нее, то после проигрыша и в схватке за бронзу я выходила со слезами, потому что понимала, что золота у меня уже нет.
Когда я получила медаль, то не понимала, что эта медаль для меня очень ценна и важна. В тот момент я была очень расстроена. Сейчас я понимаю, что не простила бы себе, если бы тогда сдалась и уступила. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть, - сказала Билодид.
Напомним, что ранее Олег Верняев
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