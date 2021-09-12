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Олег Верняев о дисквалификации: Отменить решение вряд ли удастся
Комментарий украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией. Его слова цитирует Суспільне:
"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся. Все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которых нет ответа. Будем разбираться и смотреть.
Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить - вряд ли такое произойдет. Но, если хотя бы на год сократили наказание, было бы классно. Я бы уже в ноябре 2023-го вернулся в строй" - сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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