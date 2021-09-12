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Олег Верняев о дисквалификации: Отменить решение вряд ли удастся

Другие виды
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Комментарий украинца

Олег Верняев о дисквалификации: Отменить решение вряд ли удастся

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией. Его слова цитирует Суспільне:

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся. Все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которых нет ответа. Будем разбираться и смотреть.

Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить - вряд ли такое произойдет. Но, если хотя бы на год сократили наказание, было бы классно. Я бы уже в ноябре 2023-го вернулся в строй" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик показал форму перед поединком с Джошуа.

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В статье: Олег Верняев
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