Олег Верняев о дисквалификации: Отменить решение вряд ли удастся

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией. Его слова цитирует Суспільне:

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся. Все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которых нет ответа. Будем разбираться и смотреть.

Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как все получится. В любом случае я понимаю, что отменить - вряд ли такое произойдет. Но, если хотя бы на год сократили наказание, было бы классно. Я бы уже в ноябре 2023-го вернулся в строй" - сказал он.