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Порье: Даниэль Кормье может заменить Уайта на посту главы UFC
Дастин выдвинул свою версию
Известный боец Дастин Порье предположил, что следующим президентом UFC может стать Даниэль Кормье. Напомним, сейчас UFC возглавляет 52-летний Дана Уайт, работающий в промоушене с 2001 года.
"Кто смог бы заменить Дану Уайта, когда придёт время? Очень сложный вопрос, я не совсем уверен. Может, Даниэль Кормье? На этот пост можно поставить кого-то, кто занимался единоборствами. Я не знаю, много ли Кормье знает о бизнесе, но думаю, что он был бы отличным лицом UFC", — приводит слова Порье BJ Penn.
42-летний Даниэль Кормье — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, завершивший карьеру в августе 2020 года. Кормье ушёл из спорта после двух подряд поражений от Стипе Миочича. Сейчас Кормье — эксперт и комментатор на телевидении.
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