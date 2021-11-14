Украинка Гребеножко стала чемпионкой мира по самбо

Украинка Юлия Гребеножко стала чемпионкой мира по самбо в весовой категории до 65 килограмм.

Произошло это во время мирового мундиаля в Ташкенте (Узбекистан).

В решающем матче за золото наша соотечественница одолела представительницу Казахстана Ажар Салыкову. Эта медаль стала для Юлии первой на уровне чемпионатов мира.

Еще один украинец Дмитрий Стеценко завоевал бронзу весом до 88 килограмм.