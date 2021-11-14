Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Гребеножко стала чемпионкой мира по самбо
Поздравляем с историческим достижением
https://ukrainejudo.com
Украинка Юлия Гребеножко стала чемпионкой мира по самбо в весовой категории до 65 килограмм.
Произошло это во время мирового мундиаля в Ташкенте (Узбекистан).
В решающем матче за золото наша соотечественница одолела представительницу Казахстана Ажар Салыкову. Эта медаль стала для Юлии первой на уровне чемпионатов мира.
Еще один украинец Дмитрий Стеценко завоевал бронзу весом до 88 килограмм.
Поздравляем наших спортсменов с наградами и желаем новых свершений во благо Украины!
Популярное сейчас
- Сборная Казахстана потерпела наибольшее поражение в истории
- Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России
- Накрутили статистику. Франция - Казахстан 8:0. Видео голов и обзор матча
- Конор Макгрегор раскритиковал проморолик посвященный UFC 269
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО