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Украинка Мельник завоевала бронзу на чемпионате мира по карате
Поздравляем нашу спортсменку
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Украинская каратистка Галина Мельник завоевала бронзовую награду на чемпионате мира 2021 года, который на днях проходит в Дубай (ОАЭ).
Наша спортсменка завоевала драгоценный металл в дисциплине кумите, в весовой категории до 68 кг.
В поединке за третье место мирового мундиаля Галина победила представительницу Австрии Алису Бухингер. Счет схватки 3-0 в пользу украинки.
Для Мельник эта медаль стала первой в карьере на уровне чемпионатов мира. В общем, в истории отечественного каратэ это 5-я медаль мирового первенства.
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