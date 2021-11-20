Украинка Мельник завоевала бронзу на чемпионате мира по карате

Украинская каратистка Галина Мельник завоевала бронзовую награду на чемпионате мира 2021 года, который на днях проходит в Дубай (ОАЭ).

Наша спортсменка завоевала драгоценный металл в дисциплине кумите, в весовой категории до 68 кг .

В поединке за третье место мирового мундиаля Галина победила представительницу Австрии Алису Бухингер. Счет схватки 3-0 в пользу украинки.

Для Мельник эта медаль стала первой в карьере на уровне чемпионатов мира. В общем, в истории отечественного каратэ это 5-я медаль мирового первенства.