Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор прокомментировал слова Уайта о своем возвращении
Конор вернется
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова Даны Уайта о его будущем возвращении в октагон. Ранее Уайт заявил, что Конор жаждет вернуться к боям.
"Незавершённые дела, которыми нужно заняться", — написал Конор Макгрегор в своём "твиттере".
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.
Популярное сейчас
- Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика
- Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров
- Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций