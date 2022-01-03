Конор Макгрегор опубликовал фото с мамой и сестрами

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил в своём "инстаграме" фотографии со своими сёстрами и мамой.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.