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Конор Макгрегор опубликовал фото с мамой и сестрами

Единоборства
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Ирландец похвастался семейным фото

Конор Макгрегор опубликовал фото с мамой и сестрами

Getty Images / Global Images Ukraine

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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил в своём "инстаграме" фотографии со своими сёстрами и мамой.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

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В статье: Конор Макгрегор
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