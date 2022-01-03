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Конор Макгрегор опубликовал фото с мамой и сестрами
Ирландец похвастался семейным фото
Getty Images / Global Images Ukraine
33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил в своём "инстаграме" фотографии со своими сёстрами и мамой.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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