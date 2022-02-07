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Дастин Порье не исключил варианта с завершением карьеры

Единоборства
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Дастин Порье не исключил варианта с завершением карьеры

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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заговорил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

"Я не знаю, что будет дальше", — ответил Дастин Порье на вопрос фаната, когда он будет драться в следующий раз.

"Завершишь карьеру?" — спросил один из пользователей.

"Посмотрим", — ответил Порье.

Когда же подписчик задал вопрос сможет ли следующим соперником стать Конор Макгрегор, Дастин ответил: "Вероятно, нет".

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В статье: Дастин Порье
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