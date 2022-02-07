Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дастин Порье не исключил варианта с завершением карьеры
Боец все ближе к этому
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заговорил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
"Я не знаю, что будет дальше", — ответил Дастин Порье на вопрос фаната, когда он будет драться в следующий раз.
"Завершишь карьеру?" — спросил один из пользователей.
"Посмотрим", — ответил Порье.
Когда же подписчик задал вопрос сможет ли следующим соперником стать Конор Макгрегор, Дастин ответил: "Вероятно, нет".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Снова Витиньо. Динамо обыгрывает середняка чемпионата Черногории
- Колос представил новичков, Давид в Металлисте. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Олимпиада-2022. Американскую горнолыжницу увезли на носилках после падения
- Украинцу Бондарю сломали руку в первом поединке UFC. Видео
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...