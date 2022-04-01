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Александр Грушин поборется за бронзу чемпионата Европы
Украинец уступил в четвертьфинале
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.
В весе до 63 кг греко-римского стиля за бронзу на ковер выйдет украинец Александр Грушин. Его соперником станет представитель Германии Этьенн Кинсингер.
В 1/8 финала украинец оказался сильнее шведа Вирджила Бика, но в четвертьфинале Александр не смог выиграть у грузина Лери Абуладзе.
Начало финалов 2 апреля в 19.00 по киевскому времени.
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