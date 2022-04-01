Александр Грушин поборется за бронзу чемпионата Европы

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.

В весе до 63 кг греко-римского стиля за бронзу на ковер выйдет украинец Александр Грушин. Его соперником станет представитель Германии Этьенн Кинсингер.

В 1/8 финала украинец оказался сильнее шведа Вирджила Бика, но в четвертьфинале Александр не смог выиграть у грузина Лери Абуладзе.

Начало финалов 2 апреля в 19.00 по киевскому времени.