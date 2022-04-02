Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по борьбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы
Победы, которые сейчас необходимы
Женская сборная Украины по борьбе успешно выступила на Чемпионате Европы 2022. В активе нашей команды по итогам континентального первенства оказалось 5 наград. Это самый лучший командный результат турнира.
Так, золото нашей команде принесли Алина Акобия-Грушина и Татьяна Рыжко. Серебряным призером стала Александра Хоменец, а бронзовые медали завоевали Алла Белинская и Илона Прокопевнюк.
В спину украинкам дышали представительницы Турции, но им до нашего показателя не хватило 1 бронзовой медали.
Популярное сейчас
- Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)
- Генштаб ВСУ заявил, что российские войска контролируют часть города Изюм
- Оккупанты ударили из Крыма ракетами по Одесщине. Есть потерпевшие
- Алла Белинская добыла бронзовую медаль на чемпионате Европы
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 18:26 Зарубежные CAS отклонил ходатайство россиян о приостановке санкций против их клубов и сборной
- 11:09 Весь спорт Украина с кругом штрафа седьмая в женской эстафете на Олимпиаде. Как это было
- 11:43 Весь спорт Джима не смогла побороться за медаль в преследовании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было