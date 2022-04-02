Женская сборная Украины по борьбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы

Женская сборная Украины по борьбе успешно выступила на Чемпионате Европы 2022. В активе нашей команды по итогам континентального первенства оказалось 5 наград. Это самый лучший командный результат турнира.

Так, золото нашей команде принесли Алина Акобия-Грушина и Татьяна Рыжко. Серебряным призером стала Александра Хоменец, а бронзовые медали завоевали Алла Белинская и Илона Прокопевнюк.

В спину украинкам дышали представительницы Турции, но им до нашего показателя не хватило 1 бронзовой медали.