UFC. Александр Волкановски в третий раз защитил титул в бою с Корейским Зомби

Прошел турнир UFC 273, главными боями вечера были защиты титулов в полулегкой и легчайшей весовых категориях Александром Волкановски и Петром Яном соответственно. Первый дрался против Чон Чхан Сона, также известного как Корейский Зомби, и победил техническим нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, он уже в третий раз защитил свой титул чемпиона.

Петр Ян же дрался с Алджамейном Стерлингом за пояс чемпиона легчайшего веса. Это уже второй их бой, первый закончился победой Стерлинга, который стал чемпионом. Однако, Ян, благодаря победе над Кори Сэндхэгеном, стал временным чемпионом. Сегодня же, Стерлинг снова избил Яна, победив решением судей и окончательно став чемпионом.

В других же боях вечера Хамзхат Чимаев по решению судей победил Гилберта Бёрнса. Маккензи Дёрн избила Тишу Торрес. А Винс Пичел проиграл Марку Мадсену.