Жан Беленюк высказался о российском "зигуне"

Жан Беленюк на своей странице в Instagram высказался о нацистском скандале с участием российского картингиста:

Ничего необычного, просто российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Забыл только букву "z" налепить на груди!

Вот что бывает, когда международные спортивные федерации ПОЛНОСТЬЮ не банят спортсменов из рашки! А дают им формальную возможность обходить санкции, используя для выступлений другой флаг!", - написал Жан.