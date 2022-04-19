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Конор Макгрегор показал упражнения со своих тренировок

Единоборства
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Ирландец выполнял их в туфлях

Конор Макгрегор показал упражнения со своих тренировок

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор показал упражнения, которые он выполняет во время тренировок.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл с Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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В статье: Конор Макгрегор
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