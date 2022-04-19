Конор Макгрегор показал упражнения со своих тренировок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор показал упражнения, которые он выполняет во время тренировок.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл с Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.