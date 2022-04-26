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Нейт Диас: Не буду драться с Конором Макгрегором, он отстой

Единоборства
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Боец не горит желанием организовать поединок с ирландцем

Нейт Диас: Не буду драться с Конором Макгрегором, он отстой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что он не хочет проводить третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я пытался драться со всеми и ничего не вышло, что за дела в UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой.
Я хочу подраться с кем-нибудь нормальным, хватит меня тормозить, пожалуйста", — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу

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В статье: Нейт Диас
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