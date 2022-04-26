Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нейт Диас: Не буду драться с Конором Макгрегором, он отстой
Боец не горит желанием организовать поединок с ирландцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что он не хочет проводить третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
"Я пытался драться со всеми и ничего не вышло, что за дела в UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой.
Я хочу подраться с кем-нибудь нормальным, хватит меня тормозить, пожалуйста", — написал Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу
Популярное сейчас
- Официально: Чемпионат Украины не будет доигран
- "В москве чувствуют поражение". Кулеба и Подоляк отреагировали на заявления сергея лаврова
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Россия пригрозила Японии "ответными мерами" из-за совместных учений с США
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ