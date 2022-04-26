Нейт Диас: Не буду драться с Конором Макгрегором, он отстой

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что он не хочет проводить третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я пытался драться со всеми и ничего не вышло, что за дела в UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой.

Я хочу подраться с кем-нибудь нормальным, хватит меня тормозить, пожалуйста", — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу