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Богдан Ядов - чемпион Европы по дзюдо

Единоборства
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Украинец прославляет нашу страну

Богдан Ядов - чемпион Европы по дзюдо

Фото: day.kyiv.ua

Новина українською

Богдан Ядов стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.

Украинец взял верх над бронзовым призером Евро-2021 Альберто Мартином Гейтеро.

Стоит отметить, что для Ядова эта награда стала первой на континентальных первенствах.

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