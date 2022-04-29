Богдан Ядов - чемпион Европы по дзюдо

Богдан Ядов стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.

Украинец взял верх над бронзовым призером Евро-2021 Альберто Мартином Гейтеро.

Стоит отметить, что для Ядова эта награда стала первой на континентальных первенствах.