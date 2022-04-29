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Богдан Ядов - чемпион Европы по дзюдо
Украинец прославляет нашу страну
Фото: day.kyiv.ua
Богдан Ядов стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.
Украинец взял верх над бронзовым призером Евро-2021 Альберто Мартином Гейтеро.
Стоит отметить, что для Ядова эта награда стала первой на континентальных первенствах.
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