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Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022
Все победы впереди
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022, где впервые для себя выступила в категории до 57 кг (ранее выступала в категории до 48 кг).
"Новая весовая категория. Первые соревнования после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Впереди много работы, новый трудный вызов для меня!
В сердце с Украиной"
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