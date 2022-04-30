Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022, где впервые для себя выступила в категории до 57 кг (ранее выступала в категории до 48 кг).

"Новая весовая категория. Первые соревнования после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Впереди много работы, новый трудный вызов для меня!

В сердце с Украиной"