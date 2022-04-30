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Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022

Единоборства
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Все победы впереди

Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала поражение на Чемпионате Европы 2022, где впервые для себя выступила в категории до 57 кг (ранее выступала в категории до 48 кг).

"Новая весовая категория. Первые соревнования после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Впереди много работы, новый трудный вызов для меня!

В сердце с Украиной"

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В статье: Дарья Билодид
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