Дарья Билодид овладевает новыми теннисными навыками. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Белодид открыла в себе новый талант – теннисистки. Фото по тренировке на корте она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Альварес прокомментировал возможность сражения с Усиком.