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Дарья Билодид овладевает новыми теннисными навыками. Фото
А можно с вами потренироваться?
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Белодид открыла в себе новый талант – теннисистки. Фото по тренировке на корте она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Альварес
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