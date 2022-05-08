UFC 274. Оливейра задушил Гейджи и другие результаты бойцовского вечера

Бывший чемпион UFC, бразилец Чарльз Оливейра (33-8) победил американца Джастина Гейджи (23-4) в главном событии UFC 274 и продлил победную серию до 11 поединков.

Отметим, что для Оливейры этот поединок был интерпретирован как вторая защита чемпионского титула, однако накануне он провалил взвешивание, а значит, автоматически потерял свой пояс. Однако и Гейджи шансом не воспользовался, таким образом, титул остался вакантным.

Другие результаты бойцовского вечера:

Карла Эспарса (18-6) – SD 5 – Роуз Намаюнас (11-4)

Майкл Чендлер (22-7) – КО 2 – Тони Фергюсон (25-6)

Овинс Сен-Прю (26-15) – SD 3 – Маурисио Руа (27-12-1)

Рэнди Браун (14-4) – SD 3 – Хаос Уильямс (13-2)

Франсиско Триналдо (27-8) – UD 3 – Дэнни Робертс (18-5)

Мэйси Чиассон (7-2) – SD 3 – Норма Дюмон (7-1)

Брендон Ройвелл (13-6) – SBM 1 – Мэтт Шнелл (15-6)