Конор Макгрегор показал видео с тренировки

33-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал боксёрскую тренировку.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля на турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде.

“The McGregor bow and arrows” I’m calling these. In association with Bruce Lee. Enjoy ???? https://t.co/cpDpjdVcKz