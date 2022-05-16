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Конор Макгрегор показал видео с тренировки

Единоборства
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Ирландец тренировался в золотых перчатках

Конор Макгрегор показал видео с тренировки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

33-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал боксёрскую тренировку.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля на турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде.

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В статье: Конор Макгрегор
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