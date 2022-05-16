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Конор Макгрегор показал видео с тренировки
Ирландец тренировался в золотых перчатках
Getty Images / Global Images Ukraine
33-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал боксёрскую тренировку.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля на турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде.
“The McGregor bow and arrows” I’m calling these. In association with Bruce Lee. Enjoy ???? https://t.co/cpDpjdVcKz— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 15, 2022
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