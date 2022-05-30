Сборная Украины завоевала три медали в Кубке Европы по дзюдо

30 мая состоялся кадетский Кубок Европы по дзюдо. Сборная Украины завоевала три медали. Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины.

Золото в весовой категории до 90 кг завоевал Никита Юданов.

В категории до 60 кг серебряную награду получил Назар Висков, который неделю назад поднимался на пьедестал почета юниорского Кубка Европы.

Еще одно серебро в копилку украинской сборной положил Федор Ярошенко (более 90 кг).