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Сборная Украины завоевала три медали в Кубке Европы по дзюдо
Кадеты хорошо постарались
фото - olympics.com
30 мая состоялся кадетский Кубок Европы по дзюдо. Сборная Украины завоевала три медали. Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины.
Золото в весовой категории до 90 кг завоевал Никита Юданов.
В категории до 60 кг серебряную награду получил Назар Висков, который неделю назад поднимался на пьедестал почета юниорского Кубка Европы.
Еще одно серебро в копилку украинской сборной положил Федор Ярошенко (более 90 кг).
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