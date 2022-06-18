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Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований
Надо их заблокировать везде
фото - ijf.org
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований. Его слова цитирует 1+1:
"Этого нельзя делать (выступления под неитральным флагом - прим), потому что это будет тенденция для других видов спорта. Пока у нас идет война, пока нам весь мир помогает, и все международные компании вышли из бизнеса россии, российский спорт пытается через спортсменов зайти на мировую арену.
Я не хочу быть причастным к этой федерации, за которую я выступал, которую я популяризировал, пока они не поддерживают такие решения.
По моему мнению, Международная федерация дзюдо очень зависима от российских спонсоров. Один из самых больших спонсоров – российские компании.
Президент россии был почётным президентом Федерации дзюдо, он занимался дзюдо. Но такие поступки не совершают дзюдоисты. Принцип дзюдо – уважение, честь, смелость. То, что они творят – недопустимо для принципов дзюдо.
Стандарты спорта сегодня качество двустороннее. Если спорт является честной игрой, а россия бросает бомбы, убивает людей, и наши спортсмены не могут заниматься полноценно – это не спорт и честная игра. И это в то время, когда у российских спортсменов полноценная подготовка" – сказал он.
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