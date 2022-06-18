  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований

Единоборства
(1 голосов)

Надо их заблокировать везде

Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований

фото - ijf.org

UA-Футбол
Новина українською

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая рассказал о важности полного отстранения россиян от международных соревнований. Его слова цитирует 1+1:

"Этого нельзя делать (выступления под неитральным флагом - прим), потому что это будет тенденция для других видов спорта. Пока у нас идет война, пока нам весь мир помогает, и все международные компании вышли из бизнеса россии, российский спорт пытается через спортсменов зайти на мировую арену.

Я не хочу быть причастным к этой федерации, за которую я выступал, которую я популяризировал, пока они не поддерживают такие решения.

По моему мнению, Международная федерация дзюдо очень зависима от российских спонсоров. Один из самых больших спонсоров – российские компании.

Президент россии был почётным президентом Федерации дзюдо, он занимался дзюдо. Но такие поступки не совершают дзюдоисты. Принцип дзюдо – уважение, честь, смелость. То, что они творят – недопустимо для принципов дзюдо.

Стандарты спорта сегодня качество двустороннее. Если спорт является честной игрой, а россия бросает бомбы, убивает людей, и наши спортсмены не могут заниматься полноценно – это не спорт и честная игра. И это в то время, когда у российских спортсменов полноценная подготовка" – сказал он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Зантарая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде