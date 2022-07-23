Женская сборная Украины заняла второе место в командном зачете турнира по борьбе

Женская сборная Украины по борьбе выиграла 7 различных медалей на турнире по этому виду спорта, проходившему в Польше. Таким образом, украинки смогли добыть второе место в командном зачёте.

Из семи завоёванных наград две являются золотыми, одна – серебряной и сразу четыре – бронзовыми. Соломия Винник и Илона Прокопевнюк являются обладательницами золотых медалей турнира.

Серебро взяла Оксана Ливач. Бронзовые награды же добыли Лилия Маланчук, Мария Винник, Катерина Зеленых и Анастасия Осняч. Последней удалось выиграть медаль в финальный день соревнований.