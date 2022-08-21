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UFC. Камару Усман был нокаутирован в бою за пояс чемпиона в полусреднем весе. Видео

Единоборства
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Нигериец проиграл, в шестой раз защищая титул

UFC. Камару Усман был нокаутирован в бою за пояс чемпиона в полусреднем весе. Видео

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Завершился ивент UFC 278, главным боем которого был поединок нигерийца Камару Усмана против британца Леона Эдвардса за пояс чемпиона промоушена в полусреднем весе. Для Усмана это была уже шестая защита титула, с тех пор как он его отнял у Тайрона Вудли весной 2019 года.

Это поражение стало лишь вторым в карьере Камару, в теперь у него 20 побед и два поражения в 22 боях. Статистика же нового чемпиона UFC Эдвардса теперь такова: 20 побед, 3 поражения и 1 ничья в 24 поединках.

В других боях мэйнкарда бразилец Пауло Коста избил американца Люка Рокхолда, грузин Мераб Двалишвили победил бразильца Жозе Альдо, чешка Люси Пудилова вынесла китаянку Ву Янань, а австралиец Тайсон Педро убрал американца Харри Хансакера.

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В статье: UFC Камара Усман
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