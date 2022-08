UFC. Камару Усман был нокаутирован в бою за пояс чемпиона в полусреднем весе. Видео

Завершился ивент UFC 278, главным боем которого был поединок нигерийца Камару Усмана против британца Леона Эдвардса за пояс чемпиона промоушена в полусреднем весе. Для Усмана это была уже шестая защита титула, с тех пор как он его отнял у Тайрона Вудли весной 2019 года.

And this is how you shock the world, Kamaru Usman ko'd by Leon Edwards.???? Man down, unbeaten record gone, p4p status wrecked, belt surrendered. Now this is a Nigerian Nightmare. pic.twitter.com/PQ1OoILlPk